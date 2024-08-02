П'ять жителів постраждали через атаки армії РФ на Донеччині

Окупаційна армія РФ обстріляла населені пункти на Донеччині. Внаслідок атак п'ять цивільних травмовано. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 1 серпня росіяни поранили 5 жителів Донецької області», — зазначив він.

З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 2116 осіб, отримали поранення — 5542. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що 1 серпня о 23:05 окупаційні війська Росії скинули авіабомбу ФАБ-500 на місто Селидове Донецької області.