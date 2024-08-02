В Краснодарском крае РФ дроны атаковали подстанцию

Два беспилотных летательных аппарата (БпЛА) атаковали электроподстанцию в Краснодарском крае России. Об этом сегодня сообщило издание Baza.

По данным «Базы», атака дронов на электроподстанцию в Тихорецке произошла около трех утра 2 августа. В результате атаки загорелась обмотка трансформатора. Кроме того, были повреждены 4 выключателя.

Предварительно, работа подстанции не нарушена. Пострадавших нет.

На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что ночью 2 августа во временно оккупированном россиянами Крыму прозвучала серия взрывов. Громко было в Севастополе и Балаклаве, Саках, Евпатории и Симферополе.