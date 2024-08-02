У Краснодарському краї РФ дрони атакували підстанцію

Два безпілотні літальні апарати (БпЛА) атакували електропідстанцію в Краснодарському краї Росії. Про це повідомило видання Baza.

За даними «Бази», атака дронів на електропідстанцію в Тихорецьку відбулася близько третьої ранку 2 серпня. Внаслідок атаки спалахнула обмотка трансформатора. Крім того, було пошкоджено 4 вимикачі.

Попередньо, роботу підстанції не порушено. Постраждалих немає.

На місці пригоди працюють оперативні служби.

Раніше повідомлялося, що вночі 2 серпня у тимчасово окупованому росіянами Криму пролунала серія вибухів. Гучно було у Севастополі та Балаклаві, Саках, Євпаторії та Сімферополі.