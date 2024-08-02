В Ставропольском крае РФ военный надругался над 10-летней девочкой

Военнослужащий армии РФ надругался над 10-летней девочкой в Ставропольском крае. Фото: ASTRA

Российский гранатометчик задержан в Ставропольском крае за надругательство над 10-летней девочкой. Об этом сообщает телеграм-канал ASTRA.

Отмечается, что 40-летний военнослужащий в/ч 11739 Иван Барсуков задержан в Ставропольском крае в рамках дела о насильственных действиях сексуального характера в отношении школьницы.

«По версии следствия, мужчина еще в прошлом году надругался над маленькой жительницей города Михайловска», — пишет ASTRA.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Старобельском районе Луганской области российский военнослужащий изнасиловал и убил двух девушек.