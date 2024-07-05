В оккупированном Старобельском районе российский военный изнасиловал и убил двух местных девушек

Во временно оккупированном Старобельском районе Луганской области российский военнослужащий изнасиловал и убил двух девушек. Об этом сообщила пресс-служба Луганской ОВА.

«На днях Старобельщина вздрогнула от ужасного преступления: с разницей в неделю снова нашли двух девушек, жестоко изнасилованных, замученных и убитых», — говорится в сообщении.

Отмечается, что убийцей оказался дважды судимый за групповое изнасилование российский военный.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Старобельске Луганской области при взрыве своего автомобиля погиб «заместитель руководителя ГУ ЛНР "Центр по обслуживанию образовательных организаций"» Валерий Чайка.