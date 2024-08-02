У Ставропольському краї РФ військовий зґвалтував 10-річну дівчинку

Російського гранатометника затримано у Ставропольському краї за наругу над 10-річною дівчинкою. Про це повідомляє телеграм-канал ASTRA.
Зазначається, що 40-річного військовослужбовця в/ч 11739 Івана Барсукова затримано в Ставропольському краї в рамках справи про насильницькі дії сексуального характеру стосовно школярки.
«За версією слідства, чоловік ще торік поглумився над маленькою мешканкою міста Михайлівська», — пише ASTRA.
Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Старобільському районі Луганської області російський військовослужбовець зґвалтував та вбив двох дівчат.
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