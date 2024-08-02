У Ставропольському краї РФ військовий зґвалтував 10-річну дівчинку

Військовослужбовець армії РФ поглумився над 10-річною дівчинкою у Ставропольському краї. Фото: ASTRA

Російського гранатометника затримано у Ставропольському краї за наругу над 10-річною дівчинкою. Про це повідомляє телеграм-канал ASTRA.

Зазначається, що 40-річного військовослужбовця в/ч 11739 Івана Барсукова затримано в Ставропольському краї в рамках справи про насильницькі дії сексуального характеру стосовно школярки.

«За версією слідства, чоловік ще торік поглумився над маленькою мешканкою міста Михайлівська», — пише ASTRA.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Старобільському районі Луганської області російський військовослужбовець зґвалтував та вбив двох дівчат.