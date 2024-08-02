В Донецке беспилотник сбросил взрывчатку: ранены шесть человек

В оккупированном Донецке в результате сброса взрывчатки с беспилотника ранены шесть человек. Фото: ДАН

В оккупированном Донецке ранены шесть человек в результате сброса взрывчатки с дрона. Это произошло у рынка поселка шахты Абакумова в Кировском районе города, сообщают очевидцы и группировка «ДНР».

Ранены женщины 1965, 1961 и 1949 годов рождения, мужчины 1992, 1986 и 1960 годов рождения.

Этот рынок находится примерно в пяти километрах от окраин Красногоровки, за которую сейчас идут активные бои.

Ранее сообщалось, что временно оккупированный Донецк 31 июля попал под обстрел. Известно, что 18-летний парень пострадал, его госпитализировали в медицинское учреждение.