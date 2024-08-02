У Донецьку безпілотник скинув вибухівку: поранено шістьох людей

В окупованому Донецьку внаслідок скидання вибухівки з безпілотника поранено шістьох людей. Фото: ДАН

В окупованому Донецьку поранено шістьох людей внаслідок скидання вибухівки з дрона. Це сталося на ринку селища шахти Абакумова в Кіровському районі міста, повідомляють очевидці та угруповання «ДНР».

Поранено жінок 1965, 1961 та 1949 років народження, чоловіків 1992, 1986 та 1960 років народження.

Цей ринок знаходиться приблизно за п'ять кілометрів від околиць Красногорівки, за яку зараз йдуть активні бої.

Раніше повідомлялося, що тимчасово окупований Донецьк 31 липня потрапив під обстріл. Відомо, що 18-річний хлопець постраждав, його госпіталізували до медичного закладу.