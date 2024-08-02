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Обеспечивает переброску российского вооружения в Украину: СБУ сообщила о подозрении главе «таможни ДНР»

02 августа 2024, 16:52

Обеспечивает переброску российского вооружения в Украину: СБУ сообщила о подозрении главе «таможни ДНР»

Глава «таможни ДНР» Владимир Боенко. Фото: СБУ Глава «таможни ДНР» Владимир Боенко. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на руководителя оккупационной «таможни ДНР», коллаборанта Владимира Боенко. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

На этой должности он обеспечивает переброску военной техники, артиллерийского вооружения и боеприпасов из России на восточный фронт Украины. Для этого Боенко передал командованию Вооруженных сил РФ бывшие склады и ангары Донецкой таможни общей площадью в тысячи квадратных метров. Сейчас оккупанты используют захваченные помещения в качестве транзитных логистических центров для дальнейшей переброски вооружения, в том числе тяжелой бронетехники, на передовую.

По данным следствия, до захвата Донецка фигурант был заместителем начальника Восточного регионального управления Государственной таможенной службы Украины. Однако в апреле 2014 года чиновник пошел на сотрудничество с подконтрольными России боевиками «ДНР», а впоследствии получил «назначение» в местную оккупационную администрацию. Там он долгое время занимался вывозом из временно захваченной части территории региона в РФ агропромышленной, угольной и металлургической продукции.

Затем в ноябре 2022 года коллаборант стал главой оккупационной «таможни» в Донецке.

На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили Боенко о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что СБУ сообщила о новом подозрении главе группировки «ЛНР» Леониду Пасечнику, который организовал принудительную «мобилизацию» на оккупированной Луганщине.

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