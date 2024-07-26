Организовал принудительную «мобилизацию»: СБУ сообщила о новом подозрении главе группировке «ЛНР» Пасечнику

Глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник. Фото: личная страница Пасечника в Телеграм

Служба безопасности Украины сообщила о новом подозрении главе оккупационной администрации Луганской области Леониду Пасечнику. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Пасечник организовал принудительное привлечение жителей временно захваченной части Луганской области к оккупационным группировкам Южного военного округа России. Начиная с 19 февраля 2022 года, он подписал несколько «распоряжений по введению военного положения и мобилизации» на оккупированной части региона. Это стало формальным основанием для того, чтобы россияне насильно призвали на войну против Украины почти 80% работников местных предприятий.

В первую очередь речь идет о мужчинах в возрасте от 18 лет, которых после непродолжительной подготовки на полигонах отправляют на «мясные штурмы» позиций ВСУ на восточном фронте. По имеющимся данным, более 70% «мобилизованных» погибли на передовой в первые месяцы полномасштабного вторжения России.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Пасечнику о новом подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушения законов и обычаев войны, совершенные по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время продолжаются следственные действия по привлечению главы группировки «ЛНР» к ответственности по новым фактам его преступной деятельности.

Напомним, что в начале июля по материалам СБУ Пасечник заочно получил 12 лет лишения свободы за коллаборационизм и посягательство на территориальную целостность Украины.