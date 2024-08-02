Забезпечує перекидання російського озброєння в Україну: СБУ повідомила про підозру голові «митниці ДНР»

Голова «митниці ДНР» Володимир Боєнко. Фото: СБУ

Служба безпеки України зібрала доказову базу на керівника окупаційної «митниці ДНР», колаборанта Володимира Боєнка. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

На цій посаді він забезпечує перекидання військової техніки, артилерійського озброєння та боєприпасів із Росії на східний фронт України. Для цього Боєнко передав командуванню Збройних сил РФ колишні склади та ангари Донецької митниці загальною площею тисячі квадратних метрів. Наразі окупанти використовують захоплені приміщення як транзитні логістичні центри для подальшого перекидання озброєння, у тому числі важкої бронетехніки, на передову.

За даними слідства, до захоплення Донецька фігурант був заступником начальника Східного регіонального управління Державної митної служби України. Проте у квітні 2014 року чиновник пішов на співпрацю з підконтрольними Росії бойовиками «ДНР», а згодом отримав «призначення» до місцевої окупаційної адміністрації. Там він тривалий час займався вивозом із тимчасово захопленої частини території регіону у РФ агропромислової, вугільної та металургійної продукції.

Потім у листопаді 2022 року колаборант став головою окупаційної «митниці» у Донецьку.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Боєнку про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що СБУ повідомила про нову підозру голові угруповання «ЛНР» Леоніду Пасічнику, який організував примусову «мобілізацію» на окупованій Луганщині.