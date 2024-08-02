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Оккупанты уничтожают исторические памятки Мариуполя

02 августа 2024, 17:33

Оккупанты уничтожают исторические памятки Мариуполя

Россияне уничтожают памятки. Фото: Мариупольский горсовет Россияне уничтожают памятки. Фото: Мариупольский горсовет

Во временно захваченном Мариуполе Донецкой области оккупанты уничтожают исторические памятки. Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета. 

Как отмечается, на доме купца Рябинкина по адресу Георгиевская, 11 российские рабочие заштукатурили уникальные кирпичные маскароны. К слову, дом был построен еще в XIX веке. Его украшали маскароны — скульптурные украшения на стенах, имеющие вид лица человека, животного или фантастического существа.

«Нигде не штукатурят маскароны. Все оставляют их или литыми или выполненными в технике резьбы по камню. Иногда нам кажется, что Минстрой РФ проводит какой-то эксперимент в Мариуполе, цели которого недостаточно понятны», — написали местные жители в местном телеграмм-канале.



Напомним, ранее российские захватчики уже демонтировали оригинальный барельеф на доме архитектора Нильсена. На улице Митрополитской, 38 исчезли оригинальные деревянные двери XIX века.

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