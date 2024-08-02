Окупанти знищують історичні пам`ятки Маріуполя

Росіяни знищують пам'ятки. Фото: Маріупольська міськрада

У тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області окупанти знищують історичні пам'ятки. Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.



Як зазначається, на будинку купця Рябінкіна за адресою Георгіївська, 11 російських робітників заштукатурили унікальні цегляні маскарони. До речі, будинок був збудований ще у XIX столітті. Його прикрашали маскарони — скульптурні прикраси на стінах, що мають вигляд обличчя людини, тварини чи фантастичної істоти.



«Ніде не штукатурять маскарони. Усі залишають їх або литими або виконаними в техніці різьблення по каменю. Іноді нам здається, що Мінбуд РФ проводить якийсь експеримент у Маріуполі, цілі якого є недостатньо зрозумілими», — написали місцеві жителі у місцевому телеграм-каналі.





Нагадаємо, раніше російські загарбники вже демонтували оригінальний барельєф на будинку архітектора Нільсена. На вулиці Митрополитській, 38 зникли оригінальні дерев'яні двері ХІХ століття.