В полиции показали последствия обстрелов Донецкой области за один день

В течение суток российские оккупанты обстреляли Донецкий регион 2 757 раз. Об этом сообщили в полиции.

Под удар попали 15 населенных пунктов: города Константиновка, Мирноград, Новогродовка, Торецк, Украинск, поселки Кураховка, Новоэкономическое, Райгородок, села Берестки, Заря, Зоряное, Катериновка, Николаевка, Миролюбовка, Романовка.

Повреждены 90 гражданских объектов: 62 жилых дома, предприятия, учебные заведения, магазины, кафе, нежилые помещения, автобус и 11 автомобилей, критическая инфраструктура.

Утром войска РФ обстреляли околицы Славянска. Об этом сообщил глава городской военной администрации Вадим Лях.



Произошло попадание в обочину дороги на въезде в Славянск. Пострадал гражданский автомобиль. Загорелся торговый павильон и сухая трава.



Обошлось без жертв.

Среди 8 пострадавших за сутки — два ребенка.