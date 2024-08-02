«ДНР»: За день в оккупации от обстрелов пострадали 9 человек, один — погиб

За пятницу, 2 августа, под обстрелами один человек погиб и девять ранены на оккупированной территории Донецкой области. Об этом заявили в оккупационной администрации «ДНР».



В Кировском районе Донецка дрон ударил в районе рынка — ранены шесть человек.



В Центрально-Городском районе Горловки беспилотник сбросил взрывоопасный предмет на автомобиль по доставке хлеба, пострадал водитель. Утверждается, что под удар попала территория больницы.



В Волновахе в результате обстрела реактивной артиллерией погиб мужчина, ранена женщина. Также в городе повреждено административное здание.



В поселке Пантелеймоновка под Ясиноватой в результате обстрела из ствольной артиллерии пострадал мужчина.



Также в этих населенных пунктах повреждены 18 домов и четыре автомобиля.