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«ДНР»: За день в оккупации от обстрелов пострадали 9 человек, один — погиб

02 августа 2024, 22:00

«ДНР»: За день в оккупации от обстрелов пострадали 9 человек, один — погиб

За пятницу, 2 августа, под обстрелами один человек погиб и девять ранены на оккупированной территории Донецкой области. Об этом заявили в оккупационной администрации «ДНР». 

В Кировском районе Донецка дрон ударил в районе рынка — ранены шесть человек. 

В Центрально-Городском районе Горловки беспилотник сбросил взрывоопасный предмет на автомобиль по доставке хлеба, пострадал водитель. Утверждается, что под удар попала территория больницы. 

В Волновахе в результате обстрела реактивной артиллерией погиб мужчина, ранена женщина. Также в городе повреждено административное здание.

В поселке Пантелеймоновка под Ясиноватой в результате обстрела из ствольной артиллерии пострадал мужчина. 

Также в этих населенных пунктах повреждены 18 домов и четыре автомобиля.

 

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Организации
ДНР

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