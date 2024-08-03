У поліції показали наслідки обстрілів Донецької області за один день

Протягом доби російські окупанти обстріляли Донецький регіон 2757 разів. Про це повідомили у поліції.

Під удар потрапили 15 населених пунктів: міста Костянтинівка, Мирноград, Новогродівка, Торецьк, Українськ, селища Курахівка, Новоекономічне, Райгородок, села Берестки, Зоря, Зоряне, Катеринівка, Миколаївка, Миролюбівка, Романівка.

Пошкоджено 90 цивільних об'єктів: 62 житлові будинки, підприємства, навчальні заклади, магазини, кафе, нежитлові приміщення, автобус та 11 автомобілів, критична інфраструктура.

Вранці війська РФ обстріляли околиці Слов'янська. Про це повідомив голова міської військової адміністрації Вадим Лях.



Сталося попадання на узбіччя дороги на в'їзді до Слов'янська. Постраждав цивільний автомобіль. Зайнявся торговий павільйон і суха трава.



Обійшлося без жертв.

Серед 8 постраждалих за добу — дві дитини.