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Прошло полтора года прежде чем государство разорвало миллиардный контракт по ремонту дороги в оккупации

03 августа 2024, 14:00

Прошло полтора года прежде чем государство разорвало миллиардный контракт по ремонту дороги в оккупации

Служба восстановления и развития инфраструктуры в Запорожской области разорвала договор с предприятием «Дорожное строительство Альтком» соглашение по ремонту отрезка дороги Т-08-15 Бильмак (сейчас поселок называется Каменка) в Запорожской области на сумму 1,24 млрд грн.

Об этом пишет «Экономическая правда», ссылаясь на систему «Прозорро».

В 2021 году Служба автомобильных дорог в Запорожской области (теперь Служба восстановления и развития инфраструктуры в Запорожской области) заказала «Альткому» текущий средний ремонт автомобильной дороги государственного значения Т-08-19 Бильмак — /М-14/ на участке км 21+870 — км 50+167 в Запорожской области.

Однако началось полномасштабное наступление РФ и территория, где проводили ремонт, находилась под обстрелами. Сейчас она оккупирована.   

Стороны несколько раз продлевали срок действия соглашения в связи с форс-мажорными обстоятельствами. Последний раз в декабре 2023 года продлили до 30 июня 2024 года.

Летом 2024 года Служба восстановления и развития инфраструктуры в Запорожской области сообщила «Альткому» о нецелесообразности продления срока действия договора. Договор разорвали.

Этот отрезок дороги Т-08-15 Бильмак с 22 декабря 2022 года включен в перечень территорий, на которых ведутся активные боевые действия или временно оккупированы.

По данным Госаудитслужбы, по состоянию на июль этого года стоимость выполненных работ по соглашению между САД в Запорожской области и «Альткомом» составила 456 млн грн.

Аудиторы 26 июля также сообщили, что заказчик проинформировал их о расторжении договорных отношений с исполнителем и уволил с должности лицо, которое проводило закупки.

Ранее Госаудитслужба выявили нарушения в этой закупочной процедуре. В частности, не было целого ряда подтверждающих документов со стороны исполнителя будущих работ

Госаудитслужба обязала заказчика устранить нарушения. Он пытался обжаловать указанное решение в суде, но проиграл.

Сейчас «Дорожное строительство «Альтком» прописана в Уманском районе Черкасской области. Ранее была зарегистрирована в Мариуполе. Предприятие принадлежит компании «Altcom Global N.V.» (Нидерланды) и донецкому ООО «Финансово-промышленная группа «Альтком» дончан Сергея Павличева и Александра Тисленко.

«Альком» входил в состав учредителей Национальной Ассоциации дорожников Украины (НАДУ), до 2022 года была одним из крупных подрядчиков Укравтодора.

Сообщалось, что детективы НАБУ задерживали бенефициара «Альткома» Александра Тисленко за взятку главе Укравтодора времен президентства Петра Порошенко.

Ранее «Новости Донбасса» решили разобраться, получили ли жители Краматорска комфортные убежища вместо пыльных подвалов после крупного ремонта.

ТЕГИ

Прочее
Коррупция Тендер ремонт дорог
Места
Запорожская область
Организации
Альтком

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