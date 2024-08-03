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Минуло півтора роки, перш ніж держава розірвала мільярдний контракт з ремонту дороги в окупації

03 серпня 2024, 14:00

Минуло півтора роки, перш ніж держава розірвала мільярдний контракт з ремонту дороги в окупації

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Запорізькій області розірвала договір із підприємством «Дорожнє будівництво Альтком» угоду з ремонту відрізка дороги Т-08-15 Більмак (зараз селище називається Кам'янка) у Запорізькій області на суму 1,24 млрд грн.

Про це пише «Економічна правда» посилаючись на систему «Прозоро».

У 2021 році Служба автомобільних доріг у Запорізькій області (тепер Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Запорізькій області) замовила «Альткому» поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Т-08-19 Більмак — /М-14/ на ділянці км 21+870 км 50+167 у Запорізькій області.

Однак розпочався повномасштабний наступ РФ і територія, де проводили ремонт, знаходилася під обстрілами. Нині її окуповано.

 Сторони кілька разів продовжували термін дії угоди у зв'язку із форс-мажорними обставинами. Востаннє у грудні 2023 року продовжили до 30 червня 2024 року.

Влітку 2024 року Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Запорізькій області повідомила «Альткому» про недоцільність продовження терміну дії договору. Договір розірвали.

Цей відрізок дороги Т-08-15 Більмак з 22 грудня 2022 року включено до переліку територій, на яких ведуться активні бойові дії або тимчасово окуповані.

За даними Держаудитслужби, станом на липень цього року вартість виконаних робіт за угодою між САД у Запорізькій області та «Альткомом» становила 456 млн грн.

Аудитори 26 липня також повідомили, що замовник поінформував їх про розірвання договірних відносин з виконавцем та звільнив з посади особу, яка проводила закупівлі.

Раніше Держаудитслужба виявила порушення у цій закупівельній процедурі. Зокрема, не було цілої низки документів з боку виконавця майбутніх робіт.

Держаудитслужба зобов'язала замовника усунути порушення. Він намагався оскаржити вказане рішення в суді, але програв.

Наразі «ШБ «Альтком» прописано в Уманському районі Черкаської області. Раніше була зареєстрована у Маріуполі. Підприємство належить компанії «Altcom Global NV» (Нідерланди) та донецькому ТОВ «Фінансово-промислова група «Альтком» донеччан Сергія Павличова та Олександра Тисленка.

«Альком» входив до складу засновників Національної Асоціації шляховиків України (НАДУ), до 2022 року був одним із великих підрядників Укравтодору.

Повідомлялося, що детективи НАБУ затримували бенефіціара «Альткому» Олександра Тисленка за хабар глави Укравтодору часів президентства Петра Порошенка.

Раніше «Новини Донбасу» вирішили розібратися, чи отримали жителі Краматорська комфортні притулки замість запилених підвалів після великого ремонту.

ТЕГИ

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Альтком
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Місця
Запорізька область

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