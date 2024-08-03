Российские военные убили украинского военнопленного, отрезав ему голову и конечности. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.



«В сети появилось фото, вероятно, с телом украинского пленного, которому россияне отрезали голову и конечности. Это не просто нарушение Женевской конвенции об обращении с военнопленными, это поведение нелюдей! Отмечу, что в соответствии с нормами международного гуманитарного права, ни одного военнопленного нельзя подвергать физическому увечью, насилию или убийству», — написал Лубинец в телеграм-канале.



Омбудсмен «срочно обратился к МККК и ООН, чтобы они зафиксировали очередное нарушение прав человека со стороны страны-террориста».



Также Лубинец обратился к украинским правоохранительным органам, чтобы они проверили личность убитого пленного и факт этого преступления.



«Напомню, что военнопленные находятся в руках вражеского государства, и именно оно отвечает за обращение с ними! То есть ответственность за убийство и увечье лежит не только на российских солдатах, но на самой РФ», — подчеркнул омбудсмен.



На погибшем была черная футболка с надписью «все будет Украина», отмечает DeepState.