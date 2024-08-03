Російські військові відрізали голову та кінцівки українському військовополоненому — омбудсмен

Російські військові вбили українського військовополоненого, відрізавши йому голову та кінцівки. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.



«У мережі з’явилося фото, ймовірно, із тілом українського полоненого, якому росіяни відрізали голову та кінцівки. Це не просто порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, це поведінка нелюдів! Зазначу, що відповідно до норм міжнародно гуманітарного права, жодного військовополоненого не можна піддавати фізичному каліченню, насиллю чи вбивству», — написав Лубінець у телеграм-каналі.



Омбудсмен «терміново звернувся до МКЧХ та ООН, щоб вони зафіксували чергове порушення прав людини з боку країни-терориста».



Також Лубінець звернувся до українських правоохоронних органів, щоб вони перевірили особу вбитого полоненого та факт цього злочину.



«Нагадаю, що військовополонені перебувають у руках ворожої держави, і саме вона відповідає за поводження з ними! Тобто відповідальність за вбивство та каліцтво лежить не тільки на російських солдатах, але на самій РФ!» — наголосив омбудсмен.



На загиблому була чорна футболка з написом «все буде Україна», зазначає DeepState.