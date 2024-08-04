Армия РФ продвинулась в Часов Яре Донецкой области — DeepState

Российские оккупанты продолжают продвижение вперед на востоке Украины. В частности, агрессор давит на Силы обороны в Донецкой области, сообщает проект DeepState.
Отмечается, что войска РФ продвинулись в Часов Яре Донецкой области. Также продолжаются бои у Новоселовки Первой и в Зализном. Официального подтверждения от Генштаба ВСУ этой информации пока нет.
Ранее сообщалось, что оккупационные войска России захватили населенный пункт Веселое в Покровском районе Донецкой области.
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