Армія РФ просунулась у Часовому Яру Донецької області — DeepState

Російські військові просунулися у Часовому Яру Донецької області. Карта DeepState

Російські окупанти продовжують поступ уперед на сході України. Зокрема, агресор тисне на Сили оборони на Донеччині, повідомляє проєкт DeepState.

Зазначається, що війська РФ просунулися у Часовому Яру Донецької області. Також тривають бої біля Новоселівки Першої та у Залізному. Офіційного підтвердження від Генштабу ЗСУ цієї інформації наразі немає.

Раніше повідомлялося, що окупаційні війська Росії захопили населене пункт Веселе у Покровському районі Донецької області.