В Донецкой области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из 11 населенных пунктов

Из Гродовской и Новогродовской громад Донецкой области проведут принудительную эвакуацию семей с детьми, сообщает глава ОВА Вадим Филашкин.

Речь идет о Новогродовке и селах Мариновка, Михайловка, Лысовка, а также селах Проминь, Московское, Балаган, Николаевка, Миролюбовка, Малиновка и поселке Новоэкономическое Гродовской громады.

Такое решение было принято на заседании региональной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Донецкой области.

Также по ходатайству главы Кураховской ВА приняли решение об эвакуации ребенка из села Островское, которое силы РФ обстреливают почти каждый день.

Всего из трех громад должны эвакуировать в более безопасные регионы Украины 744 детей с их семьями.

Ранее сообщалось, что в шести населенных пунктах Донецкой области введена принудительная эвакуация детей в связи с постоянными атаками армии РФ.