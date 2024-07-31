Планируют вывести 21 ребенка: на Донетчине объявили о принудительной эвакуации

В шести населенных пунктах Донецкой области введена принудительная эвакуация детей в связи с постоянными атаками армии РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.



Участники Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения единогласно поддержали проведение обязательной эвакуации принудительно детей с их родителями или другими законными представителями из отдельных населенных пунктов Донецкой области.



«Планируется эвакуировать 21 ребенка с их родителями или другими законными представителями. Они будут обеспечены бесплатным приютом, гуманитарной помощью, психологической поддержкой и т.д.», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что с 6 августа начнется бесплатная эвакуация в Ровенскую область для жителей Донетчины. Каждый желающий может выехать из опасного региона на запад Украины.