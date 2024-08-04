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На Донеччині оголосили примусову евакуацію сімей з дітьми з 11 населених пунктів

04 серпня 2024, 16:26

На Донеччині оголосили примусову евакуацію сімей з дітьми з 11 населених пунктів

З Гродівської та Новогродівської громад Донецької області проведуть примусову евакуацію сімей із дітьми, повідомляє голова ОВА Вадим Філашкін.

Йдеться про Новогродівку та села Маринівка, Михайлівка, Лисівка, а також села Промінь, Московське, Балаган, Миколаївка, Миролюбівка, Малинівка та селище Новоекономічне Гродівської громади.

Таке рішення було ухвалено на засіданні регіональної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Донецької області.

Також за клопотанням голови Курахівської ВА ухвалили рішення про евакуацію дитини з села Острівське, яке сили РФ обстрілюють майже щодня.

Загалом із трьох громад мають евакуювати у безпечніші регіони України 744 дітей із їхніми сім'ями.

Раніше повідомлялося, що у шести населених пунктах Донецької області запроваджено примусову евакуацію дітей у зв'язку з постійними атаками армії РФ.

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