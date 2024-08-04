Украинки завоевали «золото» и «бронзу» в прыжках в высоту на Олимпиаде

Ярослава Магучих и Ирина Геращенко. Кадр из трансляции

Украинки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко завоевали золотую и бронзовую медали соответственно в финале женских прыжков в высоту на Олимпийских играх 2024 в Париже.



Магучих и австралийка Николя Олеслагерс прыгнули на 2 метра. Однако эта высота покорилась украинке с первой попытки, а ее сопернице — только со второй. Обе спортсменки не преодолели высоту 2,02 метра, впоследствии Магучих перенесла планку на 2,04 метра, но не смогла ее взять.



Геращенко с результатом 1,95 метра поделила третье место с другой представительницей Австралии Элинор Паттерсон.





