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Украинки завоевали «золото» и «бронзу» в прыжках в высоту на Олимпиаде

04 августа 2024, 22:20

Украинки завоевали «золото» и «бронзу» в прыжках в высоту на Олимпиаде

Ярослава Магучих и Ирина Геращенко. Кадр из трансляции Ярослава Магучих и Ирина Геращенко. Кадр из трансляции

Украинки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко завоевали золотую и бронзовую медали соответственно в финале женских прыжков в высоту на Олимпийских играх 2024 в Париже.

Магучих и австралийка Николя Олеслагерс прыгнули на 2 метра. Однако эта высота покорилась украинке с первой попытки, а ее сопернице — только со второй. Обе спортсменки не преодолели высоту 2,02 метра, впоследствии Магучих перенесла планку на 2,04 метра, но не смогла ее взять.

Геращенко с результатом 1,95 метра поделила третье место с другой представительницей Австралии Элинор Паттерсон.

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