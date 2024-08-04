Українки здобули «золото» та «бронзу» у стрибках у висоту на Олімпіаді

Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко. Кадр із трансляції

Українки Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко здобули золоту та бронзову медалі відповідно у фіналі жіночих стрибків у висоту на Олімпійських іграх 2024 у Парижі.



Магучіх та австралійка Ніколя Олеслагерс стрибнули на 2 метри. Однак ця висота підкорилась українці з першої спроби, а її суперниці — лише з другої.



Обидві спортсменки не подолали висоту 2,02 метра, згодом Магучіх перенесла планку на 2,04 метра, але не змогла її взяти.



Геращенко з результатом 1,95 метра поділила третє місце з іншою представницею Австралії Елінор Паттерсон.