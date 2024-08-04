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Українки здобули «золото» та «бронзу» у стрибках у висоту на Олімпіаді

04 серпня 2024, 22:20

Українки здобули «золото» та «бронзу» у стрибках у висоту на Олімпіаді

Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко. Кадр із трансляції Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко. Кадр із трансляції

Українки Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко здобули золоту та бронзову медалі відповідно у фіналі жіночих стрибків у висоту на Олімпійських іграх 2024 у Парижі.

Магучіх та австралійка Ніколя Олеслагерс стрибнули на 2 метри. Однак ця висота підкорилась українці з першої спроби, а її суперниці — лише з другої.

Обидві спортсменки не подолали висоту 2,02 метра, згодом Магучіх перенесла планку на 2,04 метра, але не змогла її взяти.

Геращенко з результатом 1,95 метра поділила третє місце з іншою представницею Австралії Елінор Паттерсон.

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