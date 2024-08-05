В оккупированной Макеевке подпольщики устроили диверсию

Подпольщики сожгли релейный шкаф на железной дороге в оккупированной Макеевке Донецкой области. Фото: Скриншот видео АТЕШ

Партизанское движение «Атеш» устроило диверсию в Макеевке Донецкой области. Об этом активисты движения сообщили в своем телеграм-канале.

«Наш агент поджег релейный шкаф на железной дороге, которая ведет через весь Калининский и Буденновский районы оккупированного Донецка. Путь в сторону Торецка и Прогресса служит для оккупантов логистическим хабом для подвоза боеприпасов, военной техники и личного состава», — говорится в сообщении.

Напомним, в оккупированной Макеевке в воскресенье, 4 августа, после ракетной атаки поднимался дым в Горняцком районе. Об этом сообщали очевидцы. Также люди сообщали о работе ПВО РФ. Произошло падение обломков в Червоногвардейском районе города.