В окупованій Макіївці підпільники влаштували диверсію

Підпільники спалили релейну шафу на залізниці в окупованій Макіївці Донецької області. Фото: Скріншот відео АТЕШ

Партизанський рух «Атеш» влаштував диверсію у Макіївці Донецької області. Про це активісти руху повідомили у своєму телеграм-каналі.

«Наш агент підпалив релейну шафу на залізниці, яка веде через весь Калінінський та Будьонівський райони окупованого Донецька. Шлях у бік Торецька та Прогресу служить для окупантів логістичним хабом для підвезення боєприпасів, військової техніки та особового складу», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в окупованій Макіївці в неділю, 4 серпня, після ракетної атаки піднімався дим у Гірницькому районі. Про це повідомляли очевидці. Також люди повідомляли про роботу ППО РФ. Сталося падіння уламків у Червоногвардійському районі міста.