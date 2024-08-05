Армия РФ сосредоточила усилия в боях у Торецка и Нью-Йорка Донецкой области — Генштаб ВСУ

Ориентировочная линия фронта возле Торецка. Карта DeepState

Российская армия в Донецкой области сосредоточила усилия в боях недалеко от Нью-Йорка и Торецка в направлении города. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 5 августа.

«За прошедшие сутки здесь зафиксировали 18 боев. Также по городу Торецк и окрестностям РФ ударила 14 раз авиацией», — говорится в сообщении Генштаба.

Также отмечается, что больше всего сражений происходит на Покровском направлении обороны. Из 30 штурмов, которые отбили ВСУ за сутки, почти половина — в направлении Желанного и Новоалександровки.

«Активизировались россияне и на Краматорском направлении, в районе Часов Яра. Здесь зафиксировано 15 российских атак в сутки», — говорится в сводке.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области агрессор продвинулся в населенных пунктах Пивничне, Зализне, Желанное, Сергеевка, Ивановка, у Лисичного и Желанного. Силы обороны Украины отошли из урочища Ступки Голубовские-2 возле Ивановки.