Армія РФ зосередила зусилля у боях біля Торецька та Нью-Йорка Донецької області — Генштаб ЗСУ

Орієнтовна лінія фронту біля Торецька. Карта DeepState

Російська армія на Донеччині зосередила зусилля у боях недалеко від Нью-Йорка та Торецька у напрямку міста. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на ранок 5 серпня.

«Минулої доби тут зафіксували 18 боїв. Також по місту Торецьк та околицях РФ вдарила 14 разів авіацією», — йдеться у повідомленні Генштабу.

Також наголошується, що найбільше битв відбувається на Покровському напрямку оборони. Із 30 штурмів, які відбили ЗСУ за добу, майже половина — у напрямку Желанного та Новоолександрівки.

«Активізувалися росіяни і на Краматорському напрямку, в районі Часового Яру. Тут зафіксовано 15 російських атак на добу», — йдеться у зведенні.

Раніше повідомлялося, що на Донеччині агресор просунувся в населених пунктах Північне, Залізне, Желанне, Сергіївка, Іванівка, у Лисичного та Желанного. Сили оборони України відійшли з урочища Ступки Голубовські-2 біля Іванівки.