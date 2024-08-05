Украинские бойцы зачистили от оккупантов улицы и дома в Пивничном под Торецком: кадры операции

Воины батальона специальных операций «Эней» объединенной штурмовой бригады Нацполиции «Лють» совместно со 138-м центром специального назначения ВСУ зачистили улицы и дома в поселке Пивничное под городом Торецк Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Национально полиции Украины.
В ходе зачистки всех российских оккупантов ликвидировали.
Напомним, что украинские десантники уничтожили партию российской бронетехники на Кураховском направлении.
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