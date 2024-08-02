Украинские десантники уничтожили партию российской бронетехники на Кураховском направлении: в ВСУ показали видео

Бойцы 46-й аэромобильной бригады ВСУ уничтожили партию российской бронетехники на Кураховском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Десантно-штурмовых войск ВСУ.
Бронетехнику оккупантов уничтожили операторы беспилотников 46-й ОАЭМБр.
Судя по видео, в частности, украинские воины уничтожили танки россиян.
Напомним, что на Донетчине ВСУ разбили пешую колонну российских военных, которые двигались к украинским позициям.
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