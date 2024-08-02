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Украинские десантники уничтожили партию российской бронетехники на Кураховском направлении: в ВСУ показали видео

02 августа 2024, 11:07

Украинские десантники уничтожили партию российской бронетехники на Кураховском направлении: в ВСУ показали видео

Уничтоженная российская бронетехника на Кураховском направлении. Фото: кадр из видео Уничтоженная российская бронетехника на Кураховском направлении. Фото: кадр из видео

Бойцы 46-й аэромобильной бригады ВСУ уничтожили партию российской бронетехники на Кураховском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Бронетехнику оккупантов уничтожили операторы беспилотников 46-й ОАЭМБр.

Судя по видео, в частности, украинские воины уничтожили танки россиян.

Напомним, что на Донетчине ВСУ разбили пешую колонну российских военных, которые двигались к украинским позициям.

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