Українські бійці зачистили від окупантів вулиці та будинки у Північному під Торецьком: кадри операції

Воїни батальйону спеціальних операцій «Еней» об'єднаної штурмової бригади Нацполіції «Лють» спільно зі 138-м центром спеціального призначення ЗСУ зачистили вулиці та будинки у селищі Північне під містом Торецьк Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України.
У ході зачистки всіх російських окупантів ліквідували.
Нагадаємо, що українські десантники знищили партію російської бронетехніки на Курахівському напрямку.
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