На оккупированной Луганщине захватчики не могут потушить пожары — Власенко

На временно оккупированной Луганской области продолжаются пожары, захватчики не могут потушить возгорания из-за нехватки людей и техники. Об этом сообщил начальник Северодонецкой районной администрации Роман Власенко.



«Выходные прошли в пожарах. Очень это бушует на оккупированных территориях. Это касается не только Северодонецка или Северодонецкого района в принципе вся оккупированная Луганщина, и Луганск, и Счастье и Новоайдар, и Станица, и дальше сюда до Северодонецка, Рубежного и Кременной», — сообщил он.



По словам Власенко, 2 августа в Северодонецке был пожар.



Кроме того, начальник ГВА уточнил, что площадь пожаров в Луганской области увеличивается в среднем на 100 гектаров. У спасателей нет ресурсов потушить пламя.



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