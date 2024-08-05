На окупованій Луганщині загарбники не можуть загасити пожежі — Власенко

На тимчасово окупованій Луганській області тривають пожежі, загарбники не можуть загасити загоряння через нестачу людей та техніки. Про це повідомив начальник Сєвєродонецької районної адміністрації Роман Власенко.



«Вихідні пройшли у пожежах. Дуже це вирує на окупованих територіях. Це стосується не тільки Сєвєродонецька чи Сєвєродонецького району, в принципі, вся окупована Луганщина, і Луганськ, і Щастя і Новоайдар, і Станиця, і далі сюди до Сєвєродонецька, Рубіжного та Кремінної», — повідомив він.



За словами Власенка, 2 серпня у Сєвєродонецьку була пожежа.



Крім того, начальник МВА уточнив, що площа пожеж на Луганщині збільшується в середньому на 100 гектарів. Рятувальники не мають ресурсів загасити полум'я.



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