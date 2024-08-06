Оккупанты обстреливают Луганщину с помощью БПЛА и артиллерии — Лысогор

Российские военные продолжают обстреливать населенные пункты в Луганской области из БПЛА и артиллерии. В частности, села Невское и Макеевку. Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



«Захватчики применили возле Невского и Макеевки более 60 БпЛА. А именно - 62. В направлении Невского — 20, в сторону Макеевки — 42», — отметил он.



Кроме того, по словам Лысогора, по этим населенным пунктам российские оккупанты атаковали из артиллерии. Макеевка подверглась обстрелу из реактивных систем залпового огня.



Атаки армии РФ были остановлены Силами обороны вблизи Макеевки, Невского, Стельмаховки, в Серебрянском лесу.



Ранее мы писали, что российская армия продолжает бить по Луганской области, в частности, по Невскому и Макеевке. В результате атак повреждены дома.