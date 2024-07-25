Армия РФ бьет по Невскому и Макеевке с помощью БПЛА, авиации и артиллерии: повреждены дома

Российская армия продолжает бить по Луганской области, в частности, по Невскому и Макеевке. В результате атак повреждены дома. Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



«Прифронтовые Невское и Макеевка находятся под плотным огнем россиян. За последние сутки враг применял там 95 беспилотников, авиацию, артиллерию», — отметил он.



По словам Лысогора, в Невском два дома повреждены.



Кроме того, начальник ОВА добавил, что захватчики обстреливает Серебрянский лес. Также пытались продавить нашу оборону вблизи Стельмаховки.



Ранее мы писали, что во время очередного обстрела Луганской области ранения получил местный житель 1974 года рождения. У мужчины – рваные раны руки и лопатки, многочисленные мелкие занозовые ранения туловища и конечностей.