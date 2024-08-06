Окупанти обстрілюють Луганщину за допомогою БПЛА та артилерії — Лисогор

Російські військові продовжують обстрілювати населені пункти на Луганщині з БПЛА та артилерії. Зокрема, села Невське та Макіївку. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.
«Загарбники застосували біля Невського та Макіївки понад 60 БПЛА. А саме — 62. У напрямку Невського — 20, у бік Макіївки — 42», – зазначив він.
Крім того, за словами Лисогора, по цим населеним пунктам російські окупанти атакували з артилерії. Макіївка зазнала обстрілу з реактивних систем залпового вогню.
Атаки армії РФ було зупинено Силами оборони поблизу Макіївки, Невського, Стельмахівки, у Серебрянському лісі.
Раніше ми писали, що російська армія продовжує бити по Луганській області, зокрема по Невському та Макіївці. Внаслідок атак пошкоджено будинки.
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