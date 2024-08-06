На Донетчине 139 населенных пунктов остаются без света — Минэнерго

По состоянию на утро 6 августа в Донецкой области без электроснабжения остается 139 населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.



«На утро остаются без напряжения 139 населенных пунктов, что в целом составляет 84,5 тыс. абонентов», — говорится в сообщении.



В ведомстве добавили, что в результате российских обстрелов армии РФ за 5 августа обесточены 9,9 тыс. абонентов в 22 населенных пунктах. Энергетики запитали более 14,4 тыс. абонентов в 30 населенных пунктах.



Ранее мы писали, что из-за российских обстрелов 3 августа обесточены более 5 тысяч потребителей в Донецкой, Сумской и Херсонской областях.