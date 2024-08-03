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Из-за обстрелов РФ в украинских областях стало больше аварийных отключений света

03 августа 2024, 12:07

Из-за обстрелов РФ в украинских областях стало больше аварийных отключений света

Из-за российских обстрелов 3 августа обесточены более 5 тысяч потребителей в Донецкой, Сумской и Херсонской областях, сообщает Министерство энергетики Украины.

На Донетчине в результате обстрелов обесточены 5,3 тысячи абонентов в одном населенном пункте. На утро остается без напряжения 161 населенный пункт, всего без света — 84,3 тысячи абонентов.

В одном из районов на Донетчине из-за боевых действий поврежден распределительный газопровод высокого давления. Без газоснабжения осталось почти 200 абонентов. Населенный пункт указан в сообщении. 

В Запорожской области вследствие боевых действий остаются без напряжения 3,7 тысячи потребителей в 51 населенном пункте.

В Сумской области в результате боевых действий обесточены 72 абонента в 3 населенных пунктах. В целом в результате боевых действий без электроснабжения остаются 3,5 тысячи абонентов в 71 населенном пункте.

В Харьковской области на утро субботы в результате боевых действий без электроснабжения более 44 тысяч потребителей в 103 населенных пунктах.

В одном из населенных пунктов из-за боевых действий поврежден газопровод низкого давления. От газоснабжения отключено 100 абонентов.

В Херсонской области за минувшие сутки энергетики подключили 131 абонента в городе, но из-за новых обстрелов снова обесточились 55 абонентов. Всего в Херсоне без электроснабжения остается 2565 абонентов.

Сейчас в 48 населенных пунктах области без света более 26 тысяч абонентов.

В Черниговской области в результате боевых действий без света остаются 1,2 тысячи потребителей в 22 населенных пунктах. 

В Днепропетровской области в результате боевых действий обесточивалось более 6 тысяч потребителей, на утро их частично запитано.

Кроме этого в Винницкой области в результате атаки беспилотниками возник масштабный пожар на объекте критической инфраструктуры. Обошлось без пострадавших.

 

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