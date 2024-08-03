Из-за обстрелов РФ в украинских областях стало больше аварийных отключений света

Из-за российских обстрелов 3 августа обесточены более 5 тысяч потребителей в Донецкой, Сумской и Херсонской областях, сообщает Министерство энергетики Украины.



На Донетчине в результате обстрелов обесточены 5,3 тысячи абонентов в одном населенном пункте. На утро остается без напряжения 161 населенный пункт, всего без света — 84,3 тысячи абонентов.



В одном из районов на Донетчине из-за боевых действий поврежден распределительный газопровод высокого давления. Без газоснабжения осталось почти 200 абонентов. Населенный пункт указан в сообщении.



В Запорожской области вследствие боевых действий остаются без напряжения 3,7 тысячи потребителей в 51 населенном пункте.



В Сумской области в результате боевых действий обесточены 72 абонента в 3 населенных пунктах. В целом в результате боевых действий без электроснабжения остаются 3,5 тысячи абонентов в 71 населенном пункте.



В Харьковской области на утро субботы в результате боевых действий без электроснабжения более 44 тысяч потребителей в 103 населенных пунктах.



В одном из населенных пунктов из-за боевых действий поврежден газопровод низкого давления. От газоснабжения отключено 100 абонентов.



В Херсонской области за минувшие сутки энергетики подключили 131 абонента в городе, но из-за новых обстрелов снова обесточились 55 абонентов. Всего в Херсоне без электроснабжения остается 2565 абонентов.



Сейчас в 48 населенных пунктах области без света более 26 тысяч абонентов.



В Черниговской области в результате боевых действий без света остаются 1,2 тысячи потребителей в 22 населенных пунктах.



В Днепропетровской области в результате боевых действий обесточивалось более 6 тысяч потребителей, на утро их частично запитано.



Кроме этого в Винницкой области в результате атаки беспилотниками возник масштабный пожар на объекте критической инфраструктуры. Обошлось без пострадавших.