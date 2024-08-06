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На Донеччині 139 населених пунктів залишаються без світла — Міненерго

06 серпня 2024, 11:59

На Донеччині 139 населених пунктів залишаються без світла — Міненерго

Станом на ранок 6 серпня на Донеччині без електропостачання залишається 139 населених пунктів. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.

«На ранок залишаються без напруги 139 населених пунктів, що в цілому становить 84,5 тис. абонентів», — йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що в результаті російських обстрілів армії РФ за 5 серпня знеструмлено 9,9 тис. абонентів у 22 населених пунктах. Енергетики запитали понад 14,4 тис. абонентів у 30 населених пунктах.

Раніше ми писали, що через російські обстріли 3 серпня знеструмлено понад 5 тисяч споживачів у Донецькій, Сумській та Херсонській областях.

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