На Донеччині 139 населених пунктів залишаються без світла — Міненерго

Станом на ранок 6 серпня на Донеччині без електропостачання залишається 139 населених пунктів. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.



«На ранок залишаються без напруги 139 населених пунктів, що в цілому становить 84,5 тис. абонентів», — йдеться в повідомленні.



У відомстві додали, що в результаті російських обстрілів армії РФ за 5 серпня знеструмлено 9,9 тис. абонентів у 22 населених пунктах. Енергетики запитали понад 14,4 тис. абонентів у 30 населених пунктах.



Раніше ми писали, що через російські обстріли 3 серпня знеструмлено понад 5 тисяч споживачів у Донецькій, Сумській та Херсонській областях.