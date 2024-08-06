Зеленский обсудил с Сырским ситуацию на Торецком, Покровском и Харьковском направлениях

Во вторник, 6 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. В частности, больше всего уделил внимание ситуации на передовой, Александр Сырский рассказал детали.



«Вопрос номер один — ситуация на фронте. Особенно подробно — Покровское, Торецкое и Харьковское направления. Главком Александр Сырский докладывал по видеосвязи: он сейчас на месте и держит ситуацию под личным контролем», — отметил он.



Кроме того, на заседании были заслушаны доклады военной и внешней разведок относительно прогнозов развития ситуации и ближайших целей российских войск.



Ранее мы писали, что в ночь на 6 августа 2024 года Россия ударила 4-мя баллистическими ракетами «Искандер-М»/KN-23 по Киевской области, 2-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и 16-ю ударными БпЛА Shahed.