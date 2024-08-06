Зеленський обговорив з Сирським ситуацію на Торецькому, Покровському та Харківському напрямках

У вівторок, 6 серпня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Зокрема, найбільше приділив увагу ситуації на передовій, Олександр Сирський розповів деталі.



«Питання номер один — ситуація на фронті. Особливо детально — Покровський, Торецький і Харківський напрямки. Головком Олександр Сирський доповідав по відеозв’язку: він зараз на місці й тримає ситуацію під особистим контролем», — зазначив він.



Крім того, на засіданні було заслухано доповіді військової та зовнішньої розвідок щодо прогнозів розвитку ситуації та найближчих цілей російських військ.



Раніше ми писали, що в ніч на 6 серпня 2024 року Росія вдарила 4-ма балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23 по Київській області, 2-ма керованими авіаційними ракетами Х-59 і 16-ма ударними БпЛА Shahed.