ПВО Украины сбила ночью 4 ракеты и 15 «Шахедов»

Ночью ПВО Украины сбила 4 ракеты и 15 «Шахедов». Фото: телеграм / ВС ВСУ

В ночь на 6 августа 2024 года Россия ударила 4-мя баллистическими ракетами «Искандер-М»/KN-23 по Киевской области, 2-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и 16-ю ударными БпЛА Shahed. Об этом говорится в отчете командования Воздушных Сил ВСУ.



«В результате противовоздушного боя сбиты две баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 15 ударных БпЛА в Киевской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областях», — заявил командующий Воздушных Сил ВСУ генерал-лейтенанта Николай Олещук.



Напомним, ПВО Сухопутных войск Украины в июле сбила три Су-25 и 437 БпЛА различных типов.