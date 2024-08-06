Силы обороны Украины контролируют ситуацию на трассе «Покровск-Константиновка»: россияне хотят ее перерезать

Одна из задач российских войск – перерезать трассу «Покровск-Константиновка» или взять ее под огневой контроль. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук.

Однако, по его словам, ситуация на трассе контролируемая Силами обороны Украины.

«Мы видим, что усилия противника направлены на то, чтобы в первую очередь получить огневой контроль над этим участком. Однако Силы обороны выполняют свои задачи, чтобы этого не допустить, как не допустить продвижений и на других участках», – отметил Музычук.

Напомним, что по трассе «Константиновка-Покровск» уже есть «прилеты».