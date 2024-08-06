Сили оборони України контролюють ситуацію на трасі «Покровськ-Костянтинівка»: росіяни хочуть її перерізати

Одне із завдань російських військ – перерізати трасу «Покровськ-Костянтинівка» або взяти її під вогневий контроль. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Національної гвардії України Руслан Музичук.

Проте, за його словами, ситуація на трасі контрольована Силами оборони України.

«Ми бачимо, що зусилля противника спрямовані на те, щоб насамперед отримати вогневий контроль над цією ділянкою. Однак Сили оборони виконують свої завдання, щоб цього не допустити, як не допустити просувань і на інших ділянках», – зазначив Музичук.

Нагадаємо, що по трасі «Костянтинівка-Покровськ» вже є «прильоти».