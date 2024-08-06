Бои в Курской области: Россия отправила резервы, у оккупантов есть потери в технике и авиации

Сбитый во время боев в Курской области российский вертолет Ка-52. Фото: соцсети

В район боестолкновения в Курской области РФ выдвинулись резервы российской группировки войск. Об этом сообщили в Минобороны России.

В российском ведомстве заявили, что утром 6 августа украинские войска якобы «после огневой подготовки силами до 300 человека из состава 22-й механизированной бригады ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковали позиции подразделений прикрытия границы в районах села Николаево-Дарьино и хутора Олешня Курской области».

Исполняющий обязанности губернатора Курской области РФ Алексей Смирнов заявил, что сейчас бои идут якобы на границе в Суджанском и Кореневском районах области.

В Телеграм-канале «Пограничник из ада», который ведет российский военный, сообщили, что в результате боев у войск РФ есть потери, как в личном составе, так и в техники и авиации.

Также в Телегам-канале Russian Aviation, связанном с российской авиацией, заявили, что украинская армия сбила вертолет Ка-52 «Аллигатор».

Украинский OSINT-проект «Кіберборошно» сообщил, что ВСУ уничтожили два российских танка Т-62М вместе с тягачами.

Кроме того, в сети появились видео с российскими военнослужащими, взятыми в плен во время боев в Курской области.

Напомним, что утром 6 августа стало известно, что Силы обороны Украины проводят операцию в Курской области РФ.