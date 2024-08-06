Бої в Курській області: Росія відправила резерви, у окупантів є втрати в техніці та авіації

Збитий під час боїв у Курській області російський гелікоптер Ка-52. Фото: соцмережі

У район зіткнення в Курській області РФ висунулися резерви російського угруповання військ. Про це повідомили у Міноборони Росії.

У російському відомстві заявили, що вранці 6 серпня українські війська нібито «після вогневої підготовки силами до 300 осіб зі складу 22-ї механізованої бригади ЗСУ за підтримки 11 танків і понад 20 бойових броньованих машин атакували позиції підрозділів прикриття кордону в районах села Миколаєво-Дар'їно та хутора Олешня Курської області».

Виконувач обов'язків губернатора Курської області РФ Олексій Смирнов заявив, що зараз бої йдуть нібито на кордоні в Суджанському та Коренівському районах області.

У Телеграм-каналі «Прикордонник з пекла», який веде російський військовий, повідомили, що в результаті боїв у військ РФ є втрати, як в особовому складі, так і техніці та авіації.

Також у Телегам-каналі Russian Aviation, пов'язаному з російською авіацією, заявили, що українська армія збила вертоліт Ка-52 «Алігатор».

Український OSINT-проєкт «Кіберборошно» повідомив, що ЗСУ знищили два російські танки Т-62М разом з тягачами.

Крім того, у мережі з'явилися відео з російськими військовослужбовцями, взятими в полон під час боїв у Курській області.

Нагадаємо, що вранці 6 серпня стало відомо, що Сили оборони України проводять операцію у Курській області РФ.