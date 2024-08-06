Оккупанты подняли российский флаг в Нью-Йорке под Торецком: ВСУ могут потерять поселок – DeepState

Поднятие оккупантом российского флага в поселке Нбю-Йор: Фото: соцсети

В сети появились кадры поднятия российского флага над учебным корпусом специальной общеобразовательной школы-интерната № 38 в северо-западной части поселка Нью-Йорк в Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.

Как отметили аналитики, данные кадры свидетельствуют об ухудшении тактической обстановки в населенном пункте и его потере в ближайшей перспективе.

Напомним, что украинские бойцы зачистили от оккупантов улицы и дома в поселке Пивничное под Торецком.